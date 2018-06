Brüssel (dpa) - Nach der Einigung auf die künftigen EU-Finanzen rückt am zweiten Tag auf dem Gipfel in Brüssel die Außenpolitik auf die Tagesordnung. Serbien soll näher an die EU rücken - die Staats- und Regierungschefs der Union stimmten Verhandlungen über einen EU-Beitritt des Balkanlandes zu. Und Lettland bekommt den Euro.

