Brüssel (dpa) - Die europäischen Staats- und Regierungschefs setzen ihren Gipfel in Brüssel fort. Am zweiten Sitzungstag wollen sie den Beschluss der EU-Außenminister bestätigen, spätestens im Januar 2014 Beitrittsverhandlungen mit Serbien zu beginnen und über ein Assoziierungsabkommen mit dem Kosovo zu verhandeln. Das Abkommen soll das Land näher an Europa rücken. Gegen Mittag soll das Treffen zu Ende gehen.

