Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den bosnischen Nationalmannschafts-Kapitän Emir Spahic verpflichtet. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom spanischen Topverein FC Sevilla an den Rhein und erhält bei Bayer einen Zweijahresvertrag. Zuletzt war Spahic an den russischen Klub Anschi Machatschkala ausgeliehen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen. Spahic soll in der ersten Juli-Woche zur Mannschaft stoßen.

"Mit Emir Spahic haben wir einen Innenverteidiger mit großer internationaler Erfahrung verpflichten können. Der Spieler ist uns seit Jahren bestens bekannt. Bisher war ein Transfer nicht realisierbar, aber jetzt hat sich eine Gelegenheit für Bayer 04 ergeben. Er stellt für uns eine optimale Lösung dar, da das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt. Wir sind überzeugt, dass wir jetzt mit Philipp Wollscheid, Ömer Toprak und Emir Spahic im Mittelblock der Abwehr sehr gut aufgestellt sind", sagte Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser.

Sportdirektor Rudi Völler ergänzte: "Emir Spahic ist spiel- und zweikampfstark. Er ist zudem taktisch hervorragend ausgebildet und ein guter Kopfballspieler. Er wird uns helfen, unsere Ziele in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und natürlich auch in der Champions League zu erreichen."