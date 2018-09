Bogotá (AFP) Fünf Jahre nach ihrer Befreiung tritt die frühere FARC-Geisel Ingrid Betancourt für die Versöhnung mit der kolumbianischen Guerilla-Bewegung ein. "Wir alle in Kolumbien sind mitverantwortlich für diesen grausamen Krieg. Wir sind alle Teil einer Generation, die durch Vergebung diese Verantwortung übernehmen muss", sagt Betancourt im Gespräch per Videokonferenz mit der Nachrichtenagentur AFP. Zweifellos sei "Vergebung" ein zentraler Punkt bei den derzeit laufenden Friedensgesprächen mit der FARC-Guerilla in Kuba.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.