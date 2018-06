Pretoria (dpa) - Dem südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela geht es nach den Worten seiner früheren Ehefrau Winnie deutlich besser. Verglichen mit dem, wie es vor ein paar Tagen war, sei es nun eine großartige Verbesserung, sagte sie in Soweto vor Reportern. Allerdings gehe es dem 94-Jährigen noch keineswegs gut. Die Sorge um Mandela überschattet auch den Besuch von US-Präsident Barack Obama, der am Abend in Johannesburg erwartet wird. Es war zwar unklar, ob Obama Mandela besuchen wird.

