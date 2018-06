Barcelona (SID) - Der spanische MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo (Yamaha) könnte trotz Schlüsselbeinbruchs und anschließender Operation unter Umständen beim Großen Preis der Niederlande in Assen am Samstag (15.00 Uhr/Sport1) starten. "Wir schließen jedenfalls eine Rennteilnahme zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus", sagte Yamaha-Manager Lin Jarvis am Freitag bei speedweek.com: "Alles wird hier in Assen für Jorge bereitgehalten."

Lorenzo, der im freien Training zum Großen Preis der Niederlande im freien Training gestürzt war, wurde noch in der Nacht zum Freitag erfolgreich operiert. Der Eingriff wurde in Barcelona vorgenommen und dauerte nach Angaben des behandelnden Arztes zwei Stunden. "Die Operation gestaltete sich schwierig, da die Fraktur sehr komplex war. Wir haben deshalb eine Titanplatte und acht Schrauben eingesetzt", sagte Dr. Michele Zasa.

Lorenzo bestieg noch am Freitag ein Flugzeug und reiste wieder zur Rennstrecke. "Wir kommen nach Assen zurück!", twitterte der Spanier und postete ein Foto, das ihn mit erhobenem Daumen zeigte. Das Qualifying am Nachmittag, bei dem Stefan Bradl (Zahling) als Dritter erstmals in Startreihe eins fuhr, verpasste Lorenzo. Beim Rennen dürfte er dennoch von Platz zwölf starten, da er sich mit seiner Bestzeit im ersten freien Training qualifiziert hatte.

In der WM-Wertung belegt der 26-Jährige vor dem siebten Lauf mit 116 Punkten den zweiten Rang hinter Landsmann Dani Pedrosa (123).