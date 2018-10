Berlin (dpa) - Die öffentlich ausgetragenen Differenzen in der SPD-Spitze haben die Partei in der Wählergunst weiter sinken lassen. Im ZDF-"Politbarometer" verloren die Sozialdemokraten zwei Punkte und haben nun mit 26 Prozent ihren schlechtesten Wert in dieser Befragung seit zwei Jahren. Dagegen legte die Union erneut um einen Punkt zu und erreicht mit 43 Prozent den höchsten Stand seit 2005. Unverändert bleiben in der Sonntagsfrage die FDP mit vier Prozent, die Linke mit sechs und die Grünen mit 13 Prozent. Damit hätte derzeit weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün eine Mehrheit.

