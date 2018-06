Wien (SID) - Die Volleyballer vom deutschen Meister Berlin Recycling Volleys bekommen es in der Gruppenphase der kommenden Champions-League-Saison mit dem italienischen Meister Trentino Volley, dem türkischen Champion Arkas Izmir und dem Schweizer Klub Energy Investments Lugano zu tun (Gruppe D). Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Wien.

Der VfB Friedrichshafen, Champions-League-Sieger von 2007, trifft in der Gruppe G auf Polens Vizemeister Kedzierzyn Kozle Zaksa, den belgischen Champion Knack Roeselare und Galatasaray Istanbul. Die Gruppenphase findet vom 22. Oktober bis zum 18. Dezember statt, alle Gruppensieger und die besten fünf Zweitplatzierten ziehen in die erste Playoff-Runde am 15. und 22. Januar ein.

In der vergangenen Saison waren die Berliner um Trainer Mark Lebedew in den Playoffs der Top 12 ausgeschieden, für Friedrichshafen war bereits nach der Gruppenphase Schluss.

In der Champions League der Frauen bekommt es Double-Sieger Schweriner SC in der Gruppe D mit Eczacibasi Istanbul, dem französischen Serienmeister RC Cannes und dem tschechischen Klub Agel Prostejov zu tun. Vizemeister Dresdner SC trifft in der Gruppe A auf Omichka Omsk/Russland, Beziers Volley/Frankreich und Rabita Baku aus Aserbaidschan. Die Gruppenspiele werden vom 22. Oktober bis zum 17. Dezember ausgetragen.