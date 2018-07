Johannesburg (AFP) Der südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius, der des Mordes an seiner Freundin verdächtigt wird, will nach mehreren Monaten Unterbrechung sein Training wieder aufnehmen. Der 26-Jährige habe beschlossen, wieder mit einem "reduzierten" Routinetraining zu beginnen, erklärte seine Familie am Freitag auf ihrer Webseite. Allerdings plane der Spitzensportler derzeit nicht, an Wettkämpfen teilzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.