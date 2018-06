San Francisco (AFP) Der Internetriese Google arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge derzeit an der Entwicklung einer Konsole für Videospiele und an einer intelligenten Uhr. Beide Geräte sollten mit dem Mobil-Betriebssystem Android laufen, dass bislang vor allem in Smartphones und Tabletcomputern zum Einsatz kommt, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf ungenannte Quellen. Außerdem arbeitet Google demnach an einer neuen Version seiner Unterhaltungskugel Nexus Q.

