Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat sich nach der enttäuschenden NBA-Saison mit den Dallas Mavericks angeblich in die Kaderplanungen der Texaner eingeschaltet und Starcenter Dwight Howard von den Los Angeles Lakers angerufen. "Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn unheimlich gerne verpflichten würden", wird Nowitzki in unterschiedlichen US-Medien zitiert. "Das war es aber auch. Wir telefonieren nicht jeden Tag und ich habe ihm auch keinen Brief geschrieben. Ein kurzer Anruf, nicht mehr", sagte der 35 Jahre alte Würzburger.

Mit den Mavericks, NBA-Champion von 2011, hatte Nowitzki in dieser Saison erstmals seit 13 Jahren wieder die Play-offs verpasst. Auch deshalb ist Dallas auf der Suche nach einem weiteren Star. Neben Olympiasieger Chris Paul (Los Angeles Clippers) steht der 27 Jahre alte Howard ganz oben auf der Wunschliste - aber nicht nur in Dallas. Angeblich besitzt ausgerechnet der texanische Rivale Houston Rockets die besten Chancen auf eine Verpflichtung.

Howard besitzt als Free Agent das Recht, die Lakers zu verlassen. Der 2,11-m-Hüne hatte seine Wechselabsicht bekundet, L.A. will ihn allerdings um jeden Preis halten. "Wenn er gesund ist, ist er meiner Meinung nach der dominanteste große Mann in der Liga. Er ist ein Biest, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive", sagte Nowitzki.