Quito (dpa) - Die geheimen Dokumente, die der Informant Edward Snowden mitgenommen hat, bringen immer mehr über die Praktiken des US-Geheimdienstes NSA ans Licht. Laut Nachrichtenmagazin "Spiegel" späht der NSA offenbar gezielt die EU aus. Demnach versteckte der Geheimdienst in den diplomatischen Vertretungen der EU in Washington sowie bei den Vereinten Nationen in New York Wanzen und infiltrierte das interne Computernetzwerk. Führende EU-Politiker reagierten empört. Wenn diese Berichte wahr seien, sei das abscheulich, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn "Spiegel Online".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.