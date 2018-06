Hamburg (dpa) - Der US-Geheimdienst NSA späht offenbar gezielt die Europäische Union aus. Dies gehe aus geheimen Dokumenten hervor, die

der Informant Edward Snowden mitgenommen habe und die der "Spiegel" teilweise einsehen konnte, berichtet das Magazin. Demnach habe der Geheimdienst die diplomatische Vertretung der EU in Washington

sowie bei den Vereinten Nationen in New York mit Wanzen versehen und das interne Computernetzwerk angezapft. Somit hätten die Amerikaner Besprechungen abhören und Dokumente auf den Computern lesen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.