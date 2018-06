Aachen (dpa) - Friedlich haben rund 800 Anhänger des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Aachen demonstriert. Die Demonstranten gingen unter dem Motto "Für die Demokratie in der Türkei - Solidaritätskundgebung für die türkische Regierung" auf die Straße. Bisher hatten in Deutschland vor allem Gegner des umstrittenen Ministerpräsidenten Erdogan protestiert und ihre Solidarität mit den Demonstranten in der Türkei gezeigt. Zuletzt gingen in Köln fast 40 000 Menschen gegen Erdogan auf die Straße.

