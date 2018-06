Teheran (AFP) Irans designierter Präsident Hassan Rohani hat angekündigt, seine Regierung werde nach einer "konstruktiven Verständigung" mit der Welt streben. "Mäßigung bedeutet in der Außenpolitik weder Kapitulation noch Konfrontation, sondern eine konstruktive und effiziente Verständigung mit der Welt", sagte Rohani am Samstag in seinem ersten Fernsehauftritt seit seiner Wahl am 14. Juni. Es müsse ein Dialog mit anderen Ländern auf der Grundlage der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens geführt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.