Assen (SID) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl hat auch beim Großen Preis der Niederlande überzeugt, das erhoffte Podest beim historischen Sieg von Superstar Valentino Rossi aber klar verpasst. In Assen fuhr der 23-jährige Zahlinger mit seiner Honda auf den sechsten Platz, nachdem er als Dritter erstmals aus der ersten Startreihe in ein MotoGP-Rennen gegangen war. Seinen 80. Sieg in der Königsklasse feierte der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi (Italien), für den Yamaha-Piloten war der Erfolg in der "Kathedrale des Motorradsports" der erste Triumph seit dem Großen Preis von Malaysia 2010.

Der spanische Rookie Marc Márquez (Honda) wurde Zweiter vor dem Engländer Cal Crutchlow (Yamaha), der erstmals von der Pole Position gestartet war. Weltmeister Jorge Lorenzo (Spanien) fuhr trotz eines gebrochenen Schlüsselbeins von Startplatz zwölf auf den fünften Rang vor, der Honda-Pilot war erst in der Nacht auf Freitag nach einem Trainingssturz operiert worden.

Im WM-Klassement führt weiterhin der Spanier Dani Pedrosa (136 Punkte), der in Assen Vierter wurde. Lorenzo (127) bleibt Zweiter vor Márquez (113). Bradl verbesserte sich mit 51 Punkten auf den siebten Platz.

Bradl hatte seinen dritten Startplatz schnell abgeben müssen, schon in den ersten Runden zogen Rossi und Pedrosa vorbei. Wenig später tauchte bereits Lorenzo im Rückspiegel Bradls auf und kassierte den Zahlinger ebenfalls. Bradl fuhr in der Folge ein fehlerfreies Rennen und hatte keine Probleme, die zehn WM-Punkte ins Ziel zu retten. An der Spitze hatte sich Rossi in beeindruckender Weise vom vierten Startplatz vorgeschoben und fuhr den Sieg letztlich souverän ein.