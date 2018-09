Köln (SID) - Rudolph Scharping hält Doping im Radsport in Einzelfällen weiter für möglich, für den Präsidenten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) ist dies aber "mittlerweile eher eine Charakterfrage als eine Systemfrage". Dies erklärte der ehemalige SPD-Kanlzerkandidat am Samstag in einem Radio-Interview in der WDR-5-Sendung Morgenecho. Es werde aber sicher "immer die Versuchung geben, wie in jedem leistungsorientierten Sport oder in anderen Bereichen, sich mit Manipulation einen Vorteil zu verschaffen", so Scharping weiter.

Den Radsport sieht Rudolph Scharping inzwischen sogar als eine Art Vorreiter im Anti-Doping-Kampf. "Wir haben Prävention verstärkt, Kontrollen intensiviert. Insgesamt ist der Radsport im Kampf gegen Doping jetzt mittlerweile eher vorne dran als ein Anhängsel", erklärte Scharping. Dass im Radsport lange umfassend gedopt wurde, sei unstrittig, aber, so Scharping: "Das war so, es ist aber nicht mehr so."

Scharping glaubt, dass man inzwischen auch eine Tour de France sauber gewinnen könne. Dies sei "im verseuchten Jahrzehnt ab 1998" nicht möglich gewesen. Dies hatte auch der gefallene Radstar Lance Armstrong in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Monde erklärt. Das Blatt hatte für Aufsehen gesorgt, da sie die Aussagen Armstrongs zur Vergangenheit fahrlässig als dessen Meinung zur Gegenwart darstellte.

Bei der aktuellen Frankreich-Rundfahrt, die am Samstagmittag erstmals auf Korsika gestartet worden war, rechnet BDR-Boss Scharping nicht mit einem deutschen Gesamtsieg, aber durchaus mit einzelnen Erfolgen: "Etappensiege sind denkbar durch Tony Martin, oder die Sprinter wie André Greipel, John Degenkolb oder andere. Die Deutschen werden eine gute Rolle spielen."