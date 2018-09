Bastia (dpa) - Marcel Kittel hieß der große Sieger einer der skurrilsten Tour-de-France-Etappen aller Zeiten. Der 25-jährige Arnstädter knackte den Jackpot mit seinem Tagessieg und eroberte das erste Gelbe Trikot der 100. Tour de France.

Kittel profitierte von der Abwesenheit der beiden Topsprinter Mark Cavendish und André Greipel im Finish. Ex-Weltmeister Cavendish war wie Tony Martin in einen Massensturz vier Kilometer vor dem Ziel verwickelt. Greipel hatte im entscheidenden Moment einen technischen Defekt. Den zweiten Platz hinter Kittel belegte der Norweger Alexander Kristoff.

Die Ziellinie der 1. Etappe, die über 213 Kilometer von Porto Vecchio nach Bastia führte, konnte erst unmittelbar vor dem Eintreffen des Fahrerfeldes geräumt werden. Der Teambus der australischen Mannschaft Orica-GreenEdge hatte die Zielmarkierung gerammt und konnte lange nicht mehr manövriert werden.

"Ich bin total durcheinander. Es ist unglaublich - ich bin so glücklich. Das ist definitiv der schönste Tag in meinem Leben", sagte Kittel, dem Cavendish und sein Teamkollege Degenkolb als erste gratulierten. Im Vorjahr hatte er die Tour nach der fünften Etappe aufgeben müssen. "Meine Mannschaft ist super gefahren. Sie hat mich aus allem rausgehalten. Am Ende haben wir es geschafft, einen Traum wahrzumachen", ergänzte der Youngster.

Als letzter deutscher Radprofi vor Kittel, der sich das Trikot zum ersten Mal sicherte und dazu auch noch das Grüne und Weiße für den besten Nachwuchsfahrer holte, hatte Stefan Schumacher 2008 das Maillot Jaune getragen. Der geständige Doper steht im Moment in Stuttgart vor Gericht - er soll ungerechtfertigt 150 000 Euro Gehalt kassiert und damit seinen früheren Teamchef Hans-Michael Holczer betrogen haben.

Anders als sonst üblich hatte die Tour nicht mit einem Prolog-Zeitfahren sondern mit einer regulären Etappe begonnen, die den Sprintern auf den Leib geschneidert war. Aber das chaotische Finale machte einem Großteil von ihnen einen Strich durch die Rechnung. Zu den gestürzten gehörte auch der Slowake Peter Sagan, der im Vorjahr das Grüne Trikot geholt hatte und sich für die kommenden Tage eigentlich viel Hoffnungen gemacht hatte. Auch der zweifache Toursieger Alberto Contador kam zu Fall.

Für den Vorjahreszweiten und hoch gewetteten Christopher Froome begann das Kräftemessen in Frankreich alles andere als wunschgemäß. Der britische Sky-Kapitän stürzte kurz nach dem Start noch in der Neutralisationszone in Porto Vecchio und trug leichte Schürfwunden davon. Froome, dem neben dem nach seiner Dopingsperre zurückgekehrten Contador (Spanien) die größten Chancen auf den historischen Toursieg 2013 zugetraut werden, musste seine Rennmaschine wechseln. Aus dem Massensturz hatte er sich heraushalten können.

Unterdessen ist Jens Voigt in seine 16. Tour de France gestartet. Damit belegt der mit 41 Jahren älteste Radprofi im Peloton in der Rekordliste gemeinsam mit dem Niederländer Joop Zoetemelk den dritten Platz. Der Australier Stuart O'Grady vom Team Orica-GreenEdge stand bei der Jubiläumsausgabe gar zum 17. Mal an der Startlinie der Frankreich-Rundfahrt, womit er den Rekord des Amerikaners George Hincapie einstellte.