Berlin (dpa) - SPD-Bundestags-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat einen Wechsel in die brandenburgische Landespolitik ausgeschlossen. Sein Platz ist und bleibt in der Bundespolitik, sagte er der "Bild am Sonntag". Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Steinmeier könnte das Ministerpräsidentenamt in Brandenburg von Matthias Platzeck übernehmen, der einen leichten Schlaganfall erlitten hatte. Matthias Platzeck sei der beste Ministerpräsident, den er sich für Brandenburg vorstellen könne. Platzeck will seine Aufgaben grundsätzlich weiter wahrnehmen.

