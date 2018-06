Aachen (SID) - "Hansi" Dreher war am vorletzten Tag des CHIO in Aachen der gefeierte Mann. Der forsche Springreiter aus Eimeldingen gewann nach dem Youngster Cup auch das mit 102.000 Euro dotierte Hauptspringen des Tages und kam auf eine Tagesbörse von 20.750 Euro. Der 41-Jährige jagte seinen zwölf Jahre alten Hengst Embassy in 46,57 Sekunden fehlerfrei durch das Stechen und siegte vor Luciana Diniz (Portugal) mit Winningmood und Shane Breen (Irland) mit Cos T Can.

Insgesamt war es Drehers dritter Sieg beim diesjährigen CHIO. Am Mittwoch hatte er bereits den Preis des Handwerks mit dem 14 Jahre alten Hengst Master gewonnen. Trotz des guten Laufs wollte sich der Nationenpreisreiter für den Großen Preis von Aachen am Sonntag nicht zu den Favoriten zählen. "Ich werde wieder angreifen und hoffe auf eine gute Platzierung", sagte Dreher lediglich.