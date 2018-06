Duisburg (SID) - Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz ist seiner Favoritenrolle bei der DM in Duisburg gerecht geworden. Der Würzburger sicherte sich auf der 5-km-Strecke seinen 27. nationalen Titel und löste damit auch sein zweites Ticket für die WM in Barcelona (19. Juli bis 4. August). Über die doppelte Distanz war der 33-Jährige schon zuvor für den Saisonhöhepunkt qualifiziert. In Barcelona peilt Lurz seinen elften WM-Titel an.

In Duisburg siegte der Olympia-Zweite von London in 55:35,52 Minuten vor dem Elmshorner Rob Muffels (55:36,49), der damit ebenfalls über die fünf Kilometer für die WM qualifiziert ist. Platz drei ging an Andreas Waschburger (55:36,78/Saarbrücken), den Olympia-Achten über zehn Kilometer.

Das Rennen in Duisburg war am Samstag verspätet gestartet worden, da die Wassertemperatur zu kalt war. Erst als 18 Grad erreicht wurden, ging es los.