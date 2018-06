Bratislava (SID) - Die deutschen Wasserballer haben beim Fünf-Nationen-Turnier in Bratislava/Slowakei nach dem Fehlstart gegen Australien (7:9) den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Nebosja Novoselac setzte sich bei einer der letzten Vorbereitungsspiele vor der WM in Barcelona (22. Juli bis 3. August) in der zweiten Partie gegen die Niederlande mit 12:10 (2:2, 3:4, 3:1, 4:3) durch. Es war der siebte Erfolg nacheinander gegen die "Oranjes".

"Aufgrund unseres deutlichen Chancen-Plus haben wir verdient gewonnen. Es war aber ein hartes Stück Arbeit", sagte Novoselac. Nächster Gegner der deutschen Mannschaft, die am Samstagabend (18.00 Uhr) gegen Gastgeber Slowakei erneut ran musste. Bester deutscher Werfer gegen die Niederländer war mit drei Treffern der Berliner Erik Bukowski, der in der kommenden Saison für die SGW Hannover spielen wird.