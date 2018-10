Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat das Land in seiner wöchentlichen Radioansprache auf seine neue Strategie zum Klimaschutz eingeschworen. "Die Frage ist nicht, ob wir handeln müssen", sagte er am Samstag in seiner Rede, die auch im Internet übertragen wurde. "Die Frage ist, ob wir den Mut zum Handeln haben, bevor es zu spät ist."

