Atlanta (SID) - Der Braunschweiger Basketball-Profi Dennis Schröder ist am Samstag bei seinem neuen Arbeitgeber Atlanta Hawks aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA offiziell vorgestellt worden. "Ich freue mich sehr, in Zukunft für die Hawks zu spielen. Ich hatte noch kein Training in Atlanta, habe vor dem Draft aber mit den Verantwortlichen über Skype gesprochen", sagte der 19-Jährige, der vom Team aus Georgia in der ersten Runde an 17. Stelle gedraftet worden war.

Hawks-Coach Mike Budenholzer sagte über den jungen Deutschen: "Wir sind sehr happy, Dennis bekommen zu haben. Der nächste Schritt ist, ihn in die Gruppe zu integrieren. Seine Fähigkeiten passen sehr gut zu uns. Wir sind sicher, dass Dennis sich hier gut entwickeln wird, wenn er dafür hart arbeitet."