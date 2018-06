Berlin (AFP) Im Streit um neue EU-Umweltauflagen hat Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) vor einer Schwächung der europäischen Industrie gewarnt. Es gehe darum, "die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie zu erhalten. Das ist ausdrücklich im gesamteuropäischen Interesse", sagte der FDP-Vorsitzende der "Welt am Sonntag". Er verwies darauf, dass Daimler, Volkswagen und BMW auch in anderen europäischen Staaten produzierten und dortige Hersteller als Zulieferer hätten. Wenn man den deutschen Autoherstellern Steine in den Weg lege, werde der europäischen Industrie insgesamt geschadet, warnte er.

