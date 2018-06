München (dpa) - Bei der Räumung des Camps hungerstreikender Asylbewerber hat die Münchner Polizei am Sonntagmorgen 13 Menschen vorläufig festgenommen. Der Versammlungsleiter sei ebenso abgeführt worden wie zwölf Unterstützer wegen Widerstands und Beleidigung, teilte der Krisenstab am Mittag in München mit.

Die Stadt habe eingreifen müssen, um "konkrete bevorstehende Gefahren für das Leben der Teilnehmer abzuwenden". 44 Asylbewerber kamen in Krankenhäuser. Sie waren seit einer Woche im Hungerstreik und weigerten sich seit Dienstag auch zu trinken, um die sofortige Anerkennung ihrer Asylanträge zu erzwingen.