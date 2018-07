Istanbul (dpa) - Mehrere tausend Menschen haben am Samstagabend am Rande des Istanbuler Taksim-Platzes erneut gegen die türkische Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan protestiert.

Auslöser war die Freilassung eines Polizisten, der bei Protesten in Ankara einen Demonstranten erschossen haben soll. Die Polizei setzte diesmal - anders als am Samstag zuvor - weder Wasserwerfer noch Tränengas ein, es kam zu keinen Zusammenstößen.

Die landesweiten Proteste dauern seit einem Monat an. Zahlreiche türkische Künstler und Intellektuelle warnten angesichts der Proteste in einem am Wochenende in Zeitungen veröffentlichten Aufruf vor einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft. Kunst und Künstler dürften nicht unterdrückt und diffamiert werden, hieß es in dem unter anderem von Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk unterzeichneten Appell.

Video zur Tötung des Demonstranten