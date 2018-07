Istanbul (dpa) - Einen Monat nach dem Beginn der Protestwelle in der Türkei gerät die islamisch-konservative Regierung jetzt auch im Kurdenkonflikt wieder unter Druck.

Nachdem bei Protesten im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten ein Demonstrant getötet worden war, gab es in Istanbul Proteste auch gegen das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte in den Kurdengebieten. Tausende Demonstranten zogen am Samstagabend an den Rand des zentralen Taksim-Platzes in Istanbul, wo sie nach etwa eineinhalb Stunden von der Polizei abgedrängt wurden, wie Augenzeugen berichteten.

Beim schwersten Zwischenfall seit dem Beginn des Abzugs von Kämpfern der verbotene Kurdischen Arbeiterpartei PKK aus der Türkei in den Nordirak im Mai war ein junger Mann erschossen worden. Er hatte in einer Ortschaft bei Lice, in der südöstlichen Provinz Diyarbakir, gegen den Ausbau eines Postens der militärisch organisierten Gendarmerie demonstriert. Mindestens neun weitere Menschen seien verletzt worden, berichteten türkische Medien.

Gegen den Ausbau des Gendarmeriepostens hatten mehrere hundert Menschen demonstriert. Die Demonstranten warfen nach türkischen Angaben Steine und Brandsätze. Die Gendarmerie setzte demnach Tränengas ein, feuerte dann aber auch aus scharfen Waffen. Während die türkische Seite von Warnschüssen sprach, berichtete die kurdische Agentur Firat, die Gendarmerie habe auf die Demonstranten geschossen.

In Diyarbakir gab es am Samstag Straßenproteste gegen die Tötung des Demonstranten. In Istanbul verknüpften Demonstranten ihren Protest gegen Erdogans Politik mit Kritik an dem Einsatz in Lice. An der Demonstration beteiligten sich auch Politiker und Anhänger der Kurden-Partei BDP. Der Protest in Istanbul richtete sich auch gegen die Freilassung eines Polizisten, der bei Protesten in Ankara einen Demonstranten erschossen haben soll. Die Polizei drängte die Protestierer gewaltsam in Seitenstraßen ab, wo es zu Festnahmen kam.

In einem am Wochenende veröffentlichen Aufruf warnten 100

türkische Künstler und Intellektuelle angesichts der Gewalt bei den Protesten vor einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft. Kunst und Künstler dürften nicht unterdrückt und diffamiert werden, hieß es in dem unter anderem von Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk unterzeichneten Appell.

Ursprünglich hatten sich die Proteste an einem Plan zur Überbauung des Gezi-Parks am Rande des Taksim-Platzes entzündet. Inzwischen richten sich die Demonstrationen vor allem gegen den als immer autoritärer empfundenen Kurs Erdogans.

