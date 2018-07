Istanbul (dpa) - Einen Monat nach dem Beginn der Protestwelle in der Türkei gerät die Regierung jetzt auch im Kurdenkonflikt wieder unter Druck. Nachdem bei Protesten im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten ein Demonstrant getötet worden war, gab es in Istanbul Proteste auch gegen das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte in den Kurdengebieten. Tausende Demonstranten zogen am Abend an den Rand des zentralen Taksim-Platzes in Istanbul, wo sie laut Augenzeugen von der Polizei abgedrängt wurden.

