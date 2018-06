Berlin (dpa) - Auf die Spur der beiden Terrorverdächtigen, die einen islamistischen Anschlag mit ferngesteuerten Modellflugzeugen in Deutschland geplant haben sollen, führte laut "Spiegel" der Hinweis eines US-Geheimdienstes.

Das gehe aus einem Vermerk des Bundeskriminalamtes zu den Razzien in den vergangenen Tagen hervor, berichtet das Magazin in seiner neuen Ausgabe. Demnach warnten die

US-Sicherheitsexperten in dem geheimen Bericht bereits im Februar 2012 vor zwei Tunesiern und einem Deutschen. Das Landeskriminalamt in Stuttgart habe daraufhin Ermittlungen im Fall "Quax" eingeleitet, zwei Monate später habe die Bundesanwaltschaft übernommen.

Am vergangenen Dienstag hatte es Hausdurchsuchungen in mehreren Bundesländern und in Belgien, jedoch keine Verhaftungen gegeben. Zwei Tunesiern, die in Stuttgart studierten, wird "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" sowie Geldwäsche vorgeworfen. Sie sollen sich gezielt Informationen und Gegenstände beschafft haben, um "radikal-islamistische Sprengstoffanschläge mit Modellflugzeugen zu begehen", so die Bundesanwaltschaft.