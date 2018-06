Kapstadt (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat auf einen Besuch am Krankenbett von Nelson Mandela in Südafrika verzichtet. Aus Rücksicht auf den Gesundheitszustand des 94 Jahre alten Nationalhelden kam ein Besuch nicht zustande. Allerdings Obama traf mit Mitgliedern der Mandela-Familie zusammen. Inzwischen reiste Obama weiter nach Kapstadt. Emotionaler Höhepunkte ist eine Visite Obamas auf der Gefangeneninsel Robben Island, wo Mandela jahrelang inhaftiert war. Am Abend will Obama an der Universität von Kapstadt eine politische Grundsatzrede halten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.