Silverstone (dpa) - WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel ist beim Formel-1-Rennen in Silverstone mit einem Getriebeschaden ausgeschieden. Der Dreifach-Weltmeister musste seinen Red Bull beim Großen Preis von Großbritannien am Ende der 41. Runde auf der Zielgeraden abstellen. Zu diesem Zeitpunkt führte der Hesse vor seinem Landsmann Nico Rosberg im Mercedes. Es war der erste Ausfall für Vettel in dieser Saison.

