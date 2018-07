Johannesburg (AFP) US-Präsident Barack Obama will bei seiner derzeitigen Afrika-Reise einen Investitionsplan mit einem Umfang von sieben Milliarden Dollar (5,4 Milliarden Euro) zur Stabilisierung der Energieversorgung auf dem Kontinent vorstellen. Obama werde sein Vorhaben namens "Power Africa" am Sonntagabend (18.00 Uhr) während einer Rede in der Universität Kapstadt präsentieren, teilte das Weiße Haus mit. Die auf fünf Jahre angesetzten US-Investitionen sollen die Stromversorgung südlich der Sahara verbessern, wo vielfach Versorgungsengpässe und Stromausfälle an der Tagesordnung sind.

