Bangkok (AFP) Die thailändische Regierungschefin Yingluck Shinawatra hat am Sonntag im Zuge einer Regierungsumbildung als erste Frau in der Geschichte des Landes den Posten des Verteidigungsministers übernommen. Damit festigt sie ihre Stellung gegenüber der mächtigen Armee, die 2006 ihren Bruder, den damaligen Regierungschef Thaksin Shinawatra, stürzte. Als Verteidigungsministerin gehört Yingluck dem Verteidigungsrat an, der im Oktober über Umbesetzungen an der Spitze der Armee entscheidet.

