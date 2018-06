Kairo (AFP) Bei landesweiten Protesten gegen den ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi sind am Sonntag nach Regierungsangaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das erklärte das Gesundheitsministerium in Kairo am Montag. Am Jahrestag von Mursis Amtsantritt waren Millionen von Ägyptern auf die Straße gegangen und hatten den Rücktritt des umstrittenen Staatschefs gefordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.