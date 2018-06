Canberra (AFP) Nach dem Machtwechsel an der Spitze der australischen Regierungspartei ist das Kabinett des neuen Premierministers Kevin Rudd am Montag in Canberra vereidigt worden. "Ich bin erfreut, dass es in unserem Kabinett die größte Zahl von Frauen in der australischen Geschichte geben wird", sagte Rudd am Montag während der Zeremonie in Canberra. Seiner neuen Regierungsmannschaft gehören sechs Frauen an, darunter Finanzministerin Penny Wong und Gesundheitsministerin Tanya Plibersek.

