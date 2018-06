Frankfurt/Main (SID) - Die Frankfurt Skyliners bauen auch in der kommenden Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) auf die Dienste von Dawan Robinson. Der 31 Jahre alte US-Amerikaner unterschrieb bei den Hessen einen neuen Einjahres-Vertrag. Robinson, der wegen einer im April erlittenen Lungenembolie noch bis September pausieren muss, kam im Winter vom italienischen Erstligisten Trenkwalder Reggio nach Frankfurt und erzielte in 15 Spielen im Schnitt 12,8 Punkte.