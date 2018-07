Luxemburg (AFP) Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone bleibt auf Rekordniveau. Im Mai betrug die Arbeitslosenquote in den 17 Euroländern 12,1 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Damit blieb die Quote so hoch wie im März; im April hatte sie revidiert 12,0 Prozent betragen. Betroffen sind vor allem Jugendliche - in Griechenland und Spanien sind nach wie vor fast 60 Prozent aller unter 25-Jährigen ohne Job. Stark angestiegen sind die Arbeitslosenquoten vor allem in Zypern und Slowenien.

