Berlin (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat einem Medienbericht zufolge einen Aktionsplan gegen legale Steuertricks von Großkonzernen wie Apple fertiggestellt. In dem Papier wird vorgeschlagen, dass Unternehmen künftig generell dort Steuern zahlen sollen, wo sie Patente entwickeln und Produkte fertigen, wie das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf den ihr vorliegenden, noch vertraulichen Bericht schreibt. Damit soll verhindert werden, dass Konzerne ihre Gewinne über Briefkastenfirmen in Steueroasen verschieben.

