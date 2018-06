Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat mit Sorge auf Medienberichte über die Ausspähung europäischer Staaten durch den US-Geheimdienst reagiert. Die Regierung habe diese Berichte "mit Verwunderung, besser gesagt mit Befremden zur Kenntnis genommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Dieses Befremden sei am Wochenende auch der US-Regierung übermittelt worden, die nun für Aufklärung sorgen müsse. Das Auswärtige Amt lud nach Angaben eines Sprechers den US-Botschafter Philip Murphy in Berlin ein, um über das Thema zu sprechen. Auch der Außenamtssprecher sprach von "Verwunderung und Befremden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.