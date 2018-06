Wiesbaden (AFP) Zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Hessen hat SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel die Energie-Expertin Claudia Kemfert und die italienische Parlamentarierin Laura Garavini in sein Schatten-Kabinett berufen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Kemfert übernimmt im Wahlkampf-Team die Zuständigkeit für Energie, Garavini als Abgeordnete der italienischen SPD-Schwesterpartei Partito Democratico die Bereiche Europa, Integration und Kultur, wie die SPD am Montag in Wiesbaden mitteilte.

