Osnabrück (AFP) Arbeitnehmer werden wohl auch in diesem Jahr mehr Geld in der Tasche haben. Er rechne mit einer ähnlichen durchschnittlichen Steigerung der tariflichen Löhne und Gehälter wie 2012, als 2,8 Prozent verzeichnet worden waren, sagte der Tarifexperte Reinhard Bispinck von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag. Nach Abzug der Inflation - aktuell unter zwei Prozent - gebe es in tarifgebundenen Branchen und Betrieben "deutliche Reallohnsteigerungen".

