Berlin (AFP) - (AFP) Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben eine zunehmende Beschränkung der Religionsfreiheit von Christen, aber auch von Anhängern anderer Religionsgemeinschaften kritisiert. In dem am Montag in Berlin veröffentlichten ersten "Ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit von Christen weltweit" wiesen die beiden Kirchen darauf hin, dass sich seit 2007 ein eindeutiger Trend zur Verletzung des Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit nachweisen lasse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.