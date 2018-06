Frankfurt/Main (AFP) Der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung, Bernd Schmidbauer (CDU), hat in der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA auch die deutschen und europäischen Verantwortlichen kritisiert. "Wer zulässt, dass seine Büros verwanzt werden, der lebt in der Steinzeit", sagte Schmidbauer am Montag dem Sender hr-Info. Es gebe "auf diesem Sektor keine Freunde". Dennoch sei "die Sorglosigkeit großgeschrieben" worden. Wenn Kommunikationssysteme nicht mehr gesichert würden, sei das "eine Nachlässigkeit".

