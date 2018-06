Kairo (dpa) - Zehntausende Demonstranten haben in Kairo Hubschraubern der ägyptischen Armee zugejubelt. Die fünf Helikopter, an denen unter anderem ägyptische Flaggen befestigt waren, flogen in einer Demonstration der Stärke über die Menschenmassen. Kurz zuvor hatte die ägyptische Armee ein Ultimatum gestellt, wonach innerhalb von 48 Stunden wieder Ruhe im Land einkehren müsse. Auf dem zentralen Tahrir-Platz, wo Zehntausende gegen Präsident Mohammed Mursi protestieren, rief die Ankündigung Jubel hervor.

