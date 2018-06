Istanbul (dpa) - Das ägyptische Militär hat der Protestbewegung und den regierenden Islamisten ein Ultimatum gestellt. Innerhalb von 48 Stunden müsse in dem Land wieder Ruhe einkehren. Ansonsten kündigte die Militärführung in einer Erklärung Entscheidungen an, um den Zustand zu beenden.

