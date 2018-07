Berlin (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland müssen sich auf höhere Stromrechnungen einstellen. Die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien wird 2014 erneut stark steigen - und zwar von derzeit knapp 5,3 Cent je Kilowattstunde auf etwa 6,1 Cent. Das ermittelte das Öko-Institut in einer Studie für Greenpeace. Demnach wird ein Durchschnittshaushalt statt bisher mit 185 Euro dann mit knapp 215 Euro pro Jahr belastet. Die Umlage ist u.a. wegen der Ausnahmen für energieintensive Unternehmen so hoch. Greenpeace fordert weniger Rabatte. So könne die Umlage um 1,6 Cent sinken.

