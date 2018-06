Frankfurt/Main (SID) - Das Gastspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters und Triple-Gewinners Bayern München im DFB-Pokal beim Regionalligisten BSV Rehden wird live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt die Partie am 5. August ab 20.30 Uhr, alle 32 Spiele werden beim Abo-Sender Sky live gezeigt.

Den Auftakt auf dem Weg zum Finale in Berlin am 17. Mai 2014 machen am 2. August der 1. FC Heidenheim gegen 1860 München sowie der VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue (beide 19.00 Uhr). Ab 20.00 Uhr startet der FC Augsburg als erster Bundesligist in die neue Pokal-Saison bei RB Leipzig.