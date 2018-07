Berlin (dpa) - Die katholische und die evangelische Kirche beklagen eine wachsende Einschränkung der Religionsfreiheit in vielen Teilen der Welt. Betroffen seien vor allem Länder in Afrika, dem Mittleren Osten und Asien, heißt es in einem gemeinsamen Bericht. Christen sind demnach besonders in autoritär regierten Staaten bedroht, in denen sie in der Minderheit sind. Einschränkungen der Religionsfreiheit beklagen die Kirchen aber auch in der EU. In Ungarn etwa gilt ein Gesetz, das die Anerkennung einer Kirche von einem Votum des Parlaments abhängig macht.

