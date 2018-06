London (dpa) - Die Hinweise auf ein Ende der tiefen Rezession in Spanien und Italien verdichten sich.

Zumindest die schwer gebeutelten Industrieunternehmen der Krisenländer scheinen zunehmend aus der Wirtschaftsflaute zu finden.

Gemessen an der gegenwärtigen Stimmung der Einkaufsmanager, die in einer Umfrage unter ranghohen Unternehmensvertretern ermittelt wird, haben die beiden Länder sogar die deutsche Industrie überholt.

Auch die Industrie des unter starkem Reformdruck stehenden Frankreichs holt nach den Daten vom Montag auf.

In Spanien und Italien hellte sich die Stimmung in den Führungsetagen deutlich auf. In Spanien stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) von Mai auf Juni um 1,9 Punkte auf 50,0 Zähler, wie das Forschungsunternehmen Markit in London mitteilte.

Die Kennzahl liegt damit erstmals seit gut zwei Jahren nicht mehr im Bereich unter 50 Punkten, der auf eine Rezession hindeutet.

